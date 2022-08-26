Україна

Команди УПЛ впізнали арбітрів на другий тур чемпіонату України.

Починаючи з суботи до понеділка (27-29 серпня) відбудуться матчі другого туру нового сезону української Прем'єр-ліги.

Стали відомі суддівські призначення на майбутні матчі. Зокрема, центральний матч туру між київським Динамо та Дніпром-1, який пройде у Львові, обслуговуватиме Андрій Коваленко з Полтави.

Ще одне цікаве протистояння між донецьким Шахтарем та Кривбасом дісталося Катерині Монзуль із Харкова.

При цьому зазначимо, що вдруге за два тури система ВАР буде присутня на матчі "гірників". За неї відповідатиме Микола Балакін із Київської області.

Всі призначення:

27 серпня, субота

13:00 Львів — Зоря — Олександр Солов'ян (Київ)

13:00 Ворскла — Верес — Віктор Копієвський (Кропивницький)

15:00 Металіст 1925 — Чорноморець — Євген Арановський (Київ)

28 серпня, неділя

13:00 Колос — Рух — Олександр Омельченко (Словянськ)

15:00 Шахтар — Кривбас — Катерина Монзуль (Харків)

Арбітр ВАР — Микола Балакін (Київська область)

17:00 Динамо — Дніпро-1 — Андрій Коваленко (Полтава)

29 серпня, понеділок

13:00 Металіст — Інгулець — Віталій Романов (Дніпро)

13:00 Олександрія — Минай — Володимир Новохатній (Київ)

Раніше Football.ua підбив підсумки стартового туру УПЛ.