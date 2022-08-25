Україна

Сага з трансляціями матчів чемпіонату України продовжує набувати нових фарб.

Прес-служба 1+1 media опублікувала свою точку зору після сьогоднішньої заяви львівського Руху, матчі якого тепер транслюватимуться на телеканалах 2+2 та УНІАН.

"1+1 media є телевізійним партнером ФК Рух вже дуже довгий час і забезпечуватиме телевізійну трансляцію матчів на запит клубу.

Ми завжди за конструктивний діалог та обʼєднання зусиль, які стосуються інтересів глядачів та вболівальників. Прикро, що така позиція не йде від УПЛ, яка, не маючи згоди від футбольних клубів, передчасно заявила про створення так званого єдиного телепулу трансляторів.

У цьому випадку ми підтримуємо клуби, які володіють правами на трансляцію і виявили бажання обʼєднати навколо матчів максимальну кількість людей", – прокоментували в 1+1 media.

Нагадаємо, офіційним транслятором матчів УПЛ є Setanta Sports, проте представників телеканалу не допустили на два стартові матчі першого туру чемпіонату України — Зоря — Ворскла та Металіст — Рух.