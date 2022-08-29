Україна

Пропонуємо до вашої уваги найкращі моменти зустрічі.

У другому турі УПЛ Олександрія у Києві на НСК Олімпійський приймала Минай. Поєдинок завершився перемогою господарів – 2:1. А окрасою матчу став шикарний гол Цурікова на останніх хвилинах.

Після двох турів Олександрія має у своєму активі шість очок і посідає третє місце. Минай не заробив ще жодного очка, ужгородці на 12-му місці.

Огляд матчу:

Олександрія — Минай 2:1

Голи: Третьяков, 23, Цуріков, 90+2 — Голуб, 90+1.



Олександрія: Білик — Мірошніченко, Білошевський, Бабогло, Цуріков — Рибалка (Дришлюк, 77), Волошин (Авагімян, 46), Демченко — Калітвінцев, Кобзар (Гринь, 77), Третьяков (Шулянський, 72).



Минай: Бандура — Гончар (Паламар, 84), Горін, Нємчанінов, Трубочкін (Рогозинський, 68) — Хахльов (Голуб, 68), Вітенчук, Твердохліб (Колесник, 84) — Касімов (Воробчак, 63), Вишневський, Кулієв.



Попередження: Авагімян, Шулянський — Горін, Голуб