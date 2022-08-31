Україна

Аналітичний центр відзначив прогрес наших футболістів.

Міжнародний центр спортивних досліджень зі Швейцарії (CIES) регулярно слідкує за розвитком професійної кар’єри багатьох футболістів по всьому світу, і робить відповідні оновлення до власного зведеного рейтингу.

Чергове звірення показників у рамках переліку топ-250 виконавців у віковій групі від 2000 року народження й молодше показало, що гравці з України мають відчутний прогрес.

На 129 місці рейтингу від CIES опинився центральний захисник київського Динамо Ілля Забарний.

Тоді як позицію під номером 200 посів голкіпер луганської Зорі Дмитро Мацапура.

Трійку найбільш прогресивних наших співгромадян замкнув воротар донецького Шахтаря Анатолій Трубін (234).

Якщо ж збільшити кількість позицій у цій вибірці даних, то можна знайти ще одного центрального захисника "біло-синіх", Олександра Сироту, на 512 місці, а трохи позаду нього розташовується нападник донецького Шахтаря Михайло Мудрик (552), який, до речі, дуже близький до переходу до лондонського Арсенала.

П’ятірку найкращих виконавців у цій віковій категорії складають нападники мадридського Реала та лондонського Арсенала Вінісіус Жуніор та Букайо Сака відповідно, захисник РБ Лейпциг Йошко Гвардіол, та півзахисники Боруссії Дортмунд й каталонської Барселони Джуд Беллінгем і Гаві відповідно.