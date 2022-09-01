Україна

За футболіста дніпряни виклали близько мільйона євро.

Дніпро-1 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Боавішти та збірною Алжиру Янісом Амашем.

Угода з 23-річним алжирцем розрахована на чотири роки. У новій команді він виступатиме під 13 номером.

За інформацією Transfermarkt, сума трансферу футболіста становила близько одного мільйона євро.

У поточній кампанії Амаш провів два поєдинки, у яких відзначився одним асистом. Минулого сезону він провів 31 матч, у яких забив чотири м'ячі та віддав п'ять результативних передач.