СК Дніпро-1 за підсумками жеребкування Ліги конференцій, яке проходило у Стамбулі, отримав у суперники АЗ, Аполлон та Вадуц.

Почне турнір команда Олександра Кучера зустріччю проти АЗ на своєму полі 8 вересня. Матч розпочнеться о 22:00.

Повний розклад СК Дніпро-1:

8 вересня, 22:00. СК Дніпро-1 — АЗ

15 вересня, 19:45. Аполлон - СК Дніпро-1

6 жовтня, 19:45. СК Дніпро-1 — Вадуц

13 жовтня, 22:00. Вадуц - СК Дніпро-1

27 жовтня, 22.00. СК Дніпро-1 — Аполлон

3 листопада, 19.45. АЗ — СК Дніпро-1

Нагадаємо, що інша українська команда, Динамо, стартує в Лізі Європи матчем проти Фенербахче.