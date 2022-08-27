Дніпряни стартують матчем проти АЗ.
Календар, фото Дніпро-1
27 серпня 2022, 11:33
СК Дніпро-1 за підсумками жеребкування Ліги конференцій, яке проходило у Стамбулі, отримав у суперники АЗ, Аполлон та Вадуц.
Почне турнір команда Олександра Кучера зустріччю проти АЗ на своєму полі 8 вересня. Матч розпочнеться о 22:00.
Повний розклад СК Дніпро-1:
8 вересня, 22:00. СК Дніпро-1 — АЗ
15 вересня, 19:45. Аполлон - СК Дніпро-1
6 жовтня, 19:45. СК Дніпро-1 — Вадуц
13 жовтня, 22:00. Вадуц - СК Дніпро-1
27 жовтня, 22.00. СК Дніпро-1 — Аполлон
3 листопада, 19.45. АЗ — СК Дніпро-1
Нагадаємо, що інша українська команда, Динамо, стартує в Лізі Європи матчем проти Фенербахче.