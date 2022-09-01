Леганес на своєму офіційному сайті оголосив про перехід захисника Василя Кравця до полтавської Ворскли.

Деталі угоди не розголошуються, але, за інформацією Transfermarkt, сума трансферу 24-річного українця склала 500 тисяч євро.

Його контракт із іспанським клубом був розрахований до літа 2023 року.

Минулого сезону Кравець виступав у складі хіхонського Спортінгу на правах оренди. На його рахунку один гол і два асисти у 36 матчах.

У поточній кампанії Василь уже встиг провести два поєдинки в іспанській Сегунді, відігравши 107 хвилин.