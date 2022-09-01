24-річний українець повертається до рідного чемпіонату.
Василь Кравець, ФК Леганес
01 вересня 2022, 21:33
Леганес на своєму офіційному сайті оголосив про перехід захисника Василя Кравця до полтавської Ворскли.
Деталі угоди не розголошуються, але, за інформацією Transfermarkt, сума трансферу 24-річного українця склала 500 тисяч євро.
Його контракт із іспанським клубом був розрахований до літа 2023 року.
Минулого сезону Кравець виступав у складі хіхонського Спортінгу на правах оренди. На його рахунку один гол і два асисти у 36 матчах.
У поточній кампанії Василь уже встиг провести два поєдинки в іспанській Сегунді, відігравши 107 хвилин.