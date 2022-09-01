Україна

24-річний українець повертається до рідного чемпіонату.

Леганес на своєму офіційному сайті оголосив про перехід захисника Василя Кравця до полтавської Ворскли.

Деталі угоди не розголошуються, але, за інформацією Transfermarkt, сума трансферу 24-річного українця склала 500 тисяч євро.

Його контракт із іспанським клубом був розрахований до літа 2023 року.

Минулого сезону Кравець виступав у складі хіхонського Спортінгу на правах оренди. На його рахунку один гол і два асисти у 36 матчах.

У поточній кампанії Василь уже встиг провести два поєдинки в іспанській Сегунді, відігравши 107 хвилин.