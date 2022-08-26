Хорватський хавбек продовжуватиме виступати за АДО Ден Хааг.
Давід Пуцлін, ФК Ворскла
26 серпня 2022, 09:21
Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про те, що півзахисник Давід Пуцлін продовжуватиме виступати в Нідерландах за АДО Ден Хааг.
30-річний хорват скористався правилом ФІФА щодо легіонерів у чемпіонаті України, призупинивши свій контракт із полтавцями.
Саме в тому ж клубі Пуцлін виступав у другій половині сезону. На його рахунку вісім поєдинків у голландській Ередівізі.
Також зазначимо, що Пуцлін повертався до Полтави та провів за Ворсклу два матчі у кваліфікації Ліги конференцій.
Після трьох турів Ден Хааг не набрав ще очок і посідає останнє місце у другому дивізіоні чемпіонату Нідерландів із різницею м'ячів 1:9.