Україна

Хорватський хавбек продовжуватиме виступати за АДО Ден Хааг.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про те, що півзахисник Давід Пуцлін продовжуватиме виступати в Нідерландах за АДО Ден Хааг.

30-річний хорват скористався правилом ФІФА щодо легіонерів у чемпіонаті України, призупинивши свій контракт із полтавцями.

Саме в тому ж клубі Пуцлін виступав у другій половині сезону. На його рахунку вісім поєдинків у голландській Ередівізі.

Також зазначимо, що Пуцлін повертався до Полтави та провів за Ворсклу два матчі у кваліфікації Ліги конференцій.

Після трьох турів Ден Хааг не набрав ще очок і посідає останнє місце у другому дивізіоні чемпіонату Нідерландів із різницею м'ячів 1:9.