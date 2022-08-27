Україна

До вашої уваги найкращі моменти матчу 2-го туру УПЛ.

У матчі 2-го туру чемпіонату України Ворскла на ужгородському стадіоні Авангард на останніх секундах поступилася рівненському Вересу з рахунком 1:2.

Тим самим підопічні Віктора Скрипника поступилися у другому матчі поспіль, а команда Юрія Вірта здобула другу звитягу на старті сезону.

Огляд матчу:

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Ворскла — Верес 1:2

Голи: Скляр, 21 — Кучеров, 81, Шестаков, 90+6



Ворскла: Різник — Феліпе (Козиренко, 49), Яворський (Челядін, 68), Зайков, Мельничук — Тотре, Скляр, Толі, Олійник (Олійник, 87) — Сефері (Крупський, 87), Степанюк.



Верес: Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Є. Пасіч — Кльоц, Кучеров (Курко, 89) — Дахновський (В. Шарай, 75), Лебеденко (С. Шарай, 70), Г. Пасіч — Гайдучик (Сергійчук, 46, Шестаков, 88).



Попередження: Сефері, Тотре, Яворський, Челядін — Лебеденко