Україна

Юхим Конопля поділився своїми думками після гри з Рухом.

Захисник донецького Шахтаря Юхим Конопля прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти львівського Руху (1:0).

"Важко було розкрити такий потужний та масивний захист. Вважаю, що ми награли на гол та навіть більше. Завжди важко грати проти команд, які пропагують лише контратаки й обороняються у дві лінії по 5.

Вилучення Мудрика дало додаткову мотивацію — кожен розумів, що повинен грати за Михайла. Вважаю, що ми дуже гарно впорались з цієї задачею.

На лівому фланзі я відчував себе достатньо комфортно, тому що вже мав досвід гри на цій позиції. В таких матчах ти весь час повинен бути готовим та чекати моменту, коли з’явиться шанс.

Ми повинні провести дуже гарну роботу — проаналізувати гру, помилки, щоб стати сильнішими та бути готовими до першої гри в Лізі чемпіонів. Шахтар — це енергетичне коло, яке показує нам, що ми зараз більше, ніж команда, ми — сім’я", - сказав Конопля в інтерв'ю YouTube-каналу "гірників".

Раніше головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч поділився своїми думками після перемоги над Рухом.