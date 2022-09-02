Україна

Football.ua анонсує новий тур чемпіонату України, в якому буде на диво багато інтригуючих матчів.

Вимушена необхідність грати без уболівальників і, найчастіше, далеко від рідних будинків несподівано відкрило для УПЛ конкурентні переваги. 8 матчів чемпіонату розтягнуться на чотири дні, причому пройде в 7 різних тимчасових слотів, а багато з них не проходитимуть одночасно з матчами топ-ліг.

Якщо винести за дужки той факт, що одночасно йдуть якраз ті матчі, які можна умовно назвати найцікавішими (друга команда проти четвертої за підсумками перерваного сезону – і третя проти дев'ятої), такі умови можна назвати ідеальними для перегляду. Можна дивитися скільки завгодно українського футболу: немає потреби виносити матчі на вечори суботи та неділі, такі бажані для стадіонних фанів.

Рух – Шахтар

Всі побоювання/очікування, що без легіонерів Шахтар перетвориться на середняк, виявилися передчасними. Цілу низку яскравих гравців атаки вдалося підписати, Мудрика вдалося втримати, ще й Траоре на підході – можна боротися за чемпіонство! Питання щодо самого малюнку гри та “художника”, який його створюватиме.

Поки що у “гірників” один забитий гол у двох матчах, причому забитий у більшості та зі стандарту. Пора б щось оформити з гри, і Рух – суперник того рівня, щоб цього просто вимагати. Команда Леоніда Кучука погано розпочала сезон, пропустивши по парі м'ячів від Колоса та Металіста – з ким, як не з нею, вимагати демонстрації максимуму від атаки Шахтаря?

З іншого боку, єдиний виїзний матч із Рухом в історії Шахтаря закінчився осічкою (1:1), а Кучук обігравав і набагато сильнішу версію “гірників”, так що на легку прогулянку чекати не варто. Багато що матч покаже чисто в кадровому сенсі. Чи готовий, наприклад, Траоре виходити зараз хоч би на заміни? Скільки хвилин у першому матчі після трансферу отримає Швед?

прогноз 1:3

Дніпро-1 – Верес

Дуже цікавий матч: побачимо, як дніпряни зламуватимуть ешелоновану оборону. Юрій Вірт, на мій погляд, збудував найвишколеніший автобус у лізі, який залишить для зірочок Дніпра-1 мінімум простору. Шість очок у двох турах, з одного боку, не затьмарюють розум тренеру-прагматику і не змусять відмовитись від гри другим номером – а з іншого боку, демонструють, що Верес у великому порядку.

Календар дуже важкий для Дніпра-1. Ось і поглянемо, що покажуть Довбик, Пихальонок та компанія проти суперника, який жорстко закрився.

прогноз 0:0

Зоря – Динамо

Календар на старті сезону безжальний до Динамо: після бронзового призера перерваного чемпіонату доведеться грати з бронзовим призером сезону-2020/21. І з командою, яка лютий зустрічала на четвертому місці. І з поточним лідером чемпіонату.

Навішувати регалії на Зорю можна довго, але це ніяк не відміняє на той факт, що вона вилетіла в єврокубках від дуже кризової румунської команди. І це справи на полі, а за полем ситуація у луганчан набагато гірша. Безбородько розпочинає чемпіонат в основі, чудово грає проти Ворскли, оформляє дубль – і їде до Колосу. У взаєминах з більш статусними клубами про рівність і не йдеться: Кабаєв поїхав у Динамо моментально, прямо по ходу сезону.

Зоря перетворилася на клуб взагалі без обрію планування. З команди, яка чекала на звільнення Луганська і тимчасово грала в Запоріжжі, він стала командою, яка чекає хоча б на стабілізацію ситуації у Запорізькій області і живе сьогоднішнім днем. Масштабні вливання в Дніпро-1 позбавили шансів фінішувати в топ-3 чемпіонату і, як наслідок, пробиватися в груповий етап єврокубків, заробити від телетрансляцій заважає навіть Динамо, а функціонування команди, причому двічі в гостях, коштує грошей.

Втім, близько мільйона доларів луганці на Кабаєві заробили щойно. Напевно, весь обрій планування полягає в тому, щоб продавати лідерів, брати перспективну молодь (якщо вона, молодь погодиться йти в Зорю) і намагатися продати її знову. Що ж, такі матчі як проти Динамо – ідеальна вітрина. Після розгрому від Дніпра-1 кияни просто не мають права на помилку та гратимуть лише на перемогу. Цікаво, чи ризикне Луческу випустити Кабаєва через пару днів після трансферу – фактор знайомої команди може як допомогти, так і зашкодити.

прогноз 1:1

Металіст 1925 – Ворскла

Якщо Динамо цього сезону вже зіграло 7 ігор, і серед них були однозначно хороші, то Ворскла поки що тільки розчаровує. Підписання такого статусного тренера, збереження більшої частини складу, навіть посилитися легіонерами в такі складні часи вдалося – і на виході поразки від Зорі та Вереса.

І навіть не сказати, який із двох матчів розчарував більше: проста декласація із Зорею, коли Воркла могла значно поступатися вже до перерви, або безвільна поразка від Вереса. Тепер на горизонті старший із двох Металістів – і, щиро кажучи, навіть нічия буде недостатньою сатисфакцією. Цей Металіст не має жодного гравця, який до старту сезону зміг би хоча б зацікавити Ворсклу як потенційне посилення в основу. Потрібно перемагати, інакше навіщо це все?

прогноз 2:2

Чорноморець – Інгулець

Багато зі сказаного про харків'ян можна повторити і про Чорноморець. Так, склад вони не зберегли, але від цього лише масштабнішим виглядає зміцнення складу. А протистояти доведеться одній із найстабільніших команд ліги. Жоден із тренерів ліги не працює на своєму місці так довго, як Лавриненко, майже всі гравці з довоєнного часу грають за Інгулець і зараз – але й посилення майже не було.

Виходить, що гратимуть дві протилежності: команда, двозначна кількість новачків якої тільки знайомляться один з одним на полі, проти команди, в якій майже всі знають один одного не перший рік (а тренер президента, наприклад, уже 6 років). За інших рівних було б легко поставити на Інгулець, але є одне “але”: склад та ресурси одеситів незрівнянно потужніші.

прогноз 1:0

Кривбас – Львів

А якщо хтось у цьому турі просто зобов'язаний перемагати, звичайно ж, Кривбас. Дві поразки та нуль забитих – не те, чого чекають від “президентського” клубу. Дискваліфікація (безперечна) за атаку на арбітра – не те, чого чекають від переможця Реалу. І Кривбас загалом, і Вернидуб зокрема здорово заборгували вболівальникам, тож у матчі з одним із головних аутсайдерів від них чекатимуть впевненої перемоги.

Інша річ, що Львів далеко не такий простий, як здається. Олег Дулуб явно не втрачав місяці, які весь український футбол змушений був обходитися без ігор. Тренер, який був призначений ще минулого року, сильно налагодив командні взаємодії, і навіть Зорі львів'яни програли дуже-дуже на тоненького. Гра має бути дуже цікавою: Кривбас просто зобов'язаний показати щось яскравіше, ніж 0:1, які були у попередніх турах, а Львів показав видовище і минулого тижня.

прогноз 2:1

Минай – Колос

Євген Селезньов повертається у велику гру! Остання зірка українського футболу нульових, яка все ще у грі (я пам'ятаю про Андрія П'ятова, але в цьому Шахтарі він все ж таки запасний), йде за бомбардирським рекордом Прем'єр-ліги. Хтось вболіває за підсумковий успіх форварда, хтось хоче, щоб лідерство залишилося за Ребровим та Шацьких – але особисто мене тішить, що Селезньов ще пограє в УПЛ. Там, де він, не буває нудно.

А починати Селезньову доведеться з випробування рівня “hard”. Колос – єдина команда ліги, яка виграла та не пропустила у двох перших матчах сезону. Відхід Руслана Костишина і близько не похитнув команду: Ярослав Вишняк продовжує розвивати команду в тому ж напрямку і, якщо порівнювати з останніми місяцями Руслана, вивів клуб із глухого кута розвитку. Минаю буде складно зачепити навіть нічию, і дуже схоже, що за результат він зможе боротися, тільки мінімізувавши кількість моментів біля обох воріт.

прогноз 0:0

Олександрія – Металіст

Як виявилося, Металіст навіть без легіонерів рівня “найкращий бомбардир Копа Лібертадорес” може грати та набирати бали. Це, за великим рахунком, читалося: все ж таки навіть у нинішньому Металісті вистачає відомих гравців, які на рівні нинішньої УПЛ здатні робити різницю. Якщо Вишняк просто продовжує справу Костишина, то Олег Ратій взагалі працює так, як далеко не факт, як зміг би Кучер.

Попереду велике випробування: матч проти набагато краще збудованої Олександрії. Вона на старті ясно дала зрозуміти, що її рано списувати з рахунків і навіть без архітектора цієї команди Шарана вона боротиметься за високі місця. Минай мало не врятував нічию тільки через погану реалізацію олександрійців – і бути настільки ж марнотратними у другому матчі поспіль для них вкрай небажано.

прогноз 0:0