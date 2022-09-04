Україна

Новачок київської команди — про поєдинок проти Зорі.

Новачок Динамо Владислав Кабаєв прокоментував поразку своєї команди у матчі проти Зорі (2:3).

"У мене був діалог з Луческу. Дуже радий зіграти, ще й проти колишньої команди. Радий, що зіграв за такий клуб, але є негатив, бо ми – бренд та гранд, маємо вигравати кожен матч. Тому дебют вийшов змазаним. Я вважаю, що ці 3 очки важливішими були для нас, ніж для Зорі.

Особливих настанов від Луческу не було. Повторюся, що Динамо – це гранд. Нехай усі підлаштовуються під нас, а ми гратимемо у свою гру. За стандартами пройшлися, десь підказав. А так нічого не казав. Усі знають, у який агресивний та швидкий футбол грає Зоря. Знали, як вони гратимуть, але були помилки у простих ситуаціях. І багато не реалізували моментів, я мав 2-3 можливості, а вони всі забили. Є над чим працювати.

Мені вже 27 років, про довгу адаптацію не йдеться. Я багато хлопців знав, мене дуже добре прийняли. Хочу якнайшвидше влитися в колектив, цей процес уже йде. Обіцяю, що голи прийдуть, все для цього робитиму. Не сумніваюся, що команда у цьому допоможе”, – сказав Кабаєв у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, що Кабаєв перебрався до Динамо із Зорі. Кияни заплатили за футболіста 1,2 мільйона євро.