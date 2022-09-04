Україна

Форвард харківської команди поділився своїми емоціями після гри з Ворсклою.

Нападник харківського Металіста 1925 Андрій Чирук прокоментував перемогу своєї команди у матчі третього туру УПЛ проти полтавської Ворскли (3:2).

"Я дуже радий дебютувати в Прем'єр-лізі та за Металіст 1925. Емоції дуже позитивні та ще більше позитиву додала наша драма, ця перемога.

Тренер сказав просто користуватися своєю швидкістю і завжди відриватися в зони, намагатися там прийняти м'яч. Освоююсь дуже добре, дякуючи всім хлопцям. Мене прийняли дуже добре, колектив неймовірний. Швидко адаптувався. Щодо тренувального процесу, дуже хороші заняття, тренерський штаб все підказує, пояснює. Все добре.

Амбіції в мене завжди найвищі. Сьогодні я дебютував і це — перший рок моєї професійної кар'єри. Думаю, що я буду прогресувати далі та забивати голи, робити те, що від мене очікує тренерський штаб", - наводить слова Чирука прес-служба харків'ян.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Металіст 1925 — Ворскла.