Український універсал мав ушкодження, через що він пропустив останні матчі.
Олександр Зінченко, Getty Images
04 вересня 2022, 13:54
Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко разом із командою вирушив на майбутній матч шостого туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Evening Standard.
За інформацією джерела, український футболіст може взяти участь у матчі, хоч і був відсутній на останніх тренуваннях "канонірів", відновлюючись після травми.
Крім Зінченка, участь у матчі під питанням для воротаря Аарона Рамсдейла та капітана Мартіна Едегора. Вони також вирушили на гру до Манчестера.
Нагадаємо, матч МЮ – Арсенал відбудеться сьогодні, 4 вересня, о 18:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.