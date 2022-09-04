Англія

Український універсал мав ушкодження, через що він пропустив останні матчі.

Український універсал лондонського Арсеналу Олександр Зінченко разом із командою вирушив на майбутній матч шостого туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Evening Standard.

За інформацією джерела, український футболіст може взяти участь у матчі, хоч і був відсутній на останніх тренуваннях "канонірів", відновлюючись після травми.

Крім Зінченка, участь у матчі під питанням для воротаря Аарона Рамсдейла та капітана Мартіна Едегора. Вони також вирушили на гру до Манчестера.

Нагадаємо, матч МЮ – Арсенал відбудеться сьогодні, 4 вересня, о 18:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.