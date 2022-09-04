Україна

До вашої уваги огляд матчу чемпіонату України.

У поєдинку третього туру української Прем'єр-ліги Чорноморець на своєму полі в Одесі приймав Інгулець.

На гол-красень Запорожця своїм влучним ударом відповів Джеймс — 1:1. Після трьох зіграних матчів Інгулець і Чорноморець мають по 2 очки в турнірній таблиці та посідають дев'яте та десяте місце відповідно.

Огляд матчу:

Чорноморець — Інгулець 1:1

Голи: Джеймс, 66 — Запорожець, 33



Чорноморець: Непогодов — Салюк (Штогрін, 46), Єрмаков, Джеймс (Войтіховський, 71), Селін — Політило — Брагару, Наумець (Кузик, 59), Плакса, Філі (Гладкий, 58) — Юсов (Кравченко, 46).



Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Павлов, Ченбай, Саків — Кучеренко — Козак (Смоляков, 74), Клименко (Сітало, 74), Коробенко, В. Блізніченко (Одарюк, 67) — Запорожець (Марусич, 83).



Попередження: Юсов, Салюк, Брагару — Клименко, Одарюк, Марусич