Завершився матч чемпіонату Німеччини.
Аугсбург - Герта, twitter.com/HerthaBSC
04 вересня 2022, 18:28
У рамках п'ятого туру чемпіонату Німеччини Аугсбург приймав Герту.
Матч завершився перемогою гостей завдяки голам від Лукебакіо та Ріхтера.
Аугсбург – Герта 0:2
Голи: Лукебакіо, 57, Ріхтер, 90.
Аугсбург: Гікевич, Гауелеу, Гумни, Бауер, Педерсен, Каліджурі, Груесо (Баумгартлінгер, 36), Реджбечай (Пєтков, 82), Майєр (Варгас, 46), Демірович (Нідерлехнер, 74), Беріша (Хан, 74).
Герта: Крістенсен, Кенні, Кемпф, Уремович, Платтенхардт, Шуньїч, Тузар, Сердар (Боетіюс, 58), Лукебакіо (Дардаї, 83), Канга (Зельке, 83), Еджуке (Ріхтер, 69).
Попередження: Уремович (23), Груесо (31), Беріша (72).