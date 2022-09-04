Іспанія

Іспанець може стати гравцем мюнхенського клубу

Іспанський півзахисник Барселони Гаві цікавий Баварії, повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, баварці стежать за ситуацією довкола контракту футболіста. Угода Гаві та Барселони закінчується влітку 2023 року, тому мюнхенці не проти безплатно підписати талановитого півзахисника.

Нагадаємо, Гаві є вихованцем каталонського клубу. Цього сезону півзахисник був залучений у чотирьох матчах Ла Ліги (296 хвилин), проте результативними діями не відзначився.

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