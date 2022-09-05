Україна

Наставник прокоментував перемогу своєї команди.

Виконувач обов'язків головного тренера Металіста Олег Ратій поділився думками про матч третьєго туру УПЛ з Олександрієй (3:1).

"Для нас була важка гра, сталося вилучення нашого футболіста. Але у перерві ми побалакали з хлопцями і сказали їм, що вони мусять вийти і зіграти за того хлопця. Це і дало таку гру у другому таймі — ми віддали багато сил, але зіграли так як треба. Я подякував хлопцям за це".

- Ключовий момент — вилучення чи другий гол?

- Не хочу акцентувати увагу на вилученні. Є компетентні люди, які будуть розбирати. На наш погляд, ключовий момент був у роздягальні у перерві. Коли ми з хлопцями побалакали і хлопці зробили те, що повинні були зробити.

- А можете сказати, що саме ви сказали хлопцям?

- То ви забагато хочете. Роздягальня — то є роздягальня.

- Враховуючи те, що команда закінчила перший тайм вдесятьох, була розмова про те, що команда буде грати в оборонному стилі? Чи у вас була ціль забити м'яч?

- Так-так-так! Ми з хлопцями домовилися, що ми не будемо захищатися і відбиватися. Ми мусили зробити контргру, яка й закінчилася забитим м'ячем.

- Тобто ви хотіли виграти?

- Так, звісно. Ви ж бачили, ми не закрилися, дорожили м'ячем, вибігали у контратаки і так сталося, що забили гол.

- Сьогодні у заявці не було Віталія Федоріва. Яка причина його відсутності?

- У Віталіка невеликі проблеми. У нас перед матчем було двоє футболістів, які не могли зіграти — Картушов і Федорів. На наш погляд, хлопці, які вийшли замість них, зіграли як треба. Замість Федоріва грав Богдан Порох, він був вилучений, але сталося як сталося. У Віталіка та Картушова пошкодження, хоча Віталік з нами приїхав до Києва, але не зміг зіграти.

- Вітаю вас із перемогою! У наступному матчі Богдан Порох буде дискваліфікований. У разі, якщо Федорів таки не відновиться, кого слід чекати у захисті у парі з Мизюком? Знову Ралюченко змінить позицію?

- Як ви побачили по другому тайму, Андрій дуже добре зіграв на цій позиції.

- Єгора Демченка досі не було у заявці Металіста у матчах цього сезону. Коли на нього слід чекати?

- У нього було серйозне ушкодження, проте він вже почав тркнування з командою. Віримо й хочемо, щоби він вийшов, бо у нас не вистачає гравців його повноцінного відновлення.

- Сьогодні у зв'язку з травмами ми побачили, що у команди не така вже й велика лава для запасних. Чи будете ви ще виходити на трансферний ринок?

- Я думаю, всі команди працюють на трансферному ринку цілодобово. Чекаємо, шукаємо. Напевне, всі знають, нам треба підсилення. Працюємо і віримо, що у нас ще будуть новачки.

- Мова про вільних агентів?

- Необов'язково, в Україні трансферне вікно ще триває. Шукаємо гравців, які здатні підсилити нашу команду. Брати просто для кількості точно нікого не будемо", — сказав Ратій.

Наступними вихідними Олександрія зіграє в гостях проти полтавської Ворскли, а харківський Металіст навідається до ковалівського Колосу.

Гліб Скрипченко, Football.ua