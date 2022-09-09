Україна

Коуч луганців — про поразку у Львові.

Головний тренер Зорі Патрік ван Леувен відповів на питання журналістів після поразки від Руху.



"Ми сьогодні погано зіграли. Суперник грав у більш агресивний футбол ніж ми. Після матчу з Динамо ми сказали хлопцям, що Рух буде грати проти нас, як ми зіграли проти Динамо, тому треба до цього готуватися. Занадто багато футболістів сьогодні не показали свій рівень гри", — цитує тренера офіційний сайт Зорі.

Зоря залишилась на першому місці турнірної таблиці, але може опинитись на четвертій сходинці в кінці туру.