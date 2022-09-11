Україна

Олександр Кучер висловився після перемоги у чемпіонаті України.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував перемогу своєї команди над Металістом 1925 в матчі чемпіонату України (3:0).

"Гра мені дуже сподобалася. Ми контролювали хід матчу. У першому таймі не вистачало забитого голу, щоб команда суперника розкрилася, і тоді б у нас було більше вільних зон і моментів ще до перерви. Але ми і так повинні були забивати. У другому таймі ми забили перший гол і суперник почав нам відкривати зони, після чого ми забили і другий, і третій голи. Сподобалося, що нарешті забили обидва Артеми (Довбик і Громов). До цього вони створювали багато моментів, але забити їм не вдавалося. Звичайно, ми дуже раді, адже сьогодні була заслужена наша перемога. Ми набрали три очки й тепер будемо рухатися далі.

Цілі у команди у Лізі Конференцій? Ми завжди ставимо перед командою максимальні цілі. У кожному матчі від гри до гри треба перемагати. Ми налаштовуємося на кожну гру, але у єврокубках нам зараз дещо не щастить, але ми будемо працювати й намагатися перемагати. Будемо для цього робити усе можливе", — цитує тренера офіційний сайт Дніпра-1.

15 вересня Дніпро-1 зіграє проти Аполлона у Лізі конференцій. Слідкувати за матчем можна в онлайн-трансляції на Football.ua.