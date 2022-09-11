До вашої уваги найкращі моменти матчу чемпіонату України.
Колос — Металіст
11 вересня 2022, 17:59
У рамках четвертого туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст зазнав поразки від ковалівського Колосу.
Команда Ярослава Вишняка записала до свого активу три набрані очки завдяки єдиному голу Сергія М'якушка.
Огляд матчу:
Колос — Металіст 1:0
Гол: М'якушко, 72
Колос: Волинець — Золотов, Новак, Гончаренко, Чорноморець — Мілько (Смирний, 65), Оріховський (Задоя, 83) — Ільїн, Болбат (Ісаєнко, 81), М'якушко — Попов (Безбородько, 46).
Металіст: Рибка — Романюк, Мизюк, Ралюченко, Каплієнко — Панасенко (Демченко, 85), Танковський (Багачанський, 71), Коркішко — Підлепенець, Прядун, Книш (Клименчук, 81).
Попередження: Смирний, Ісаєнко, Безбородько — Каплієнко
На 89-й хвилині був вилучений Олександр Каплієнко (Металіст) (друге попередження).