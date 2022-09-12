Україна

Наразі у розпорядженні національної команди 27 футболістів.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков ухвалив рішення перевести з резервного до основного списку гравців бельгійського захисника Брюгге Едуарда Соболя. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Таким чином, у розпорядженні наставника "синьо-жовтих" 27 футболістів.

Склад збірної України

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал» Мадрид), Анатолій Трубін (Шахтар), Євгеній Волинець (Колос).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі — Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (усі — Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Тарас Качараба (Славія), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі — Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков (обидва — Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зінченко (Арсенал), Віктор Коваленко (Спеція), Данило Ігнатенко (Бордо).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик (СК Дніпро-1).

Резерв: Артем Бєсєдін (Динамо), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва — СК Дніпро-1), Єгор Назарина (Зоря).

Нагадаємо, 16 вересня, Україна розпочне збір перед матчами Ліги націй у Варшаві. Там українці проведуть три матчі, після чого 19 вересня вилетять до Глазго, де зіграють проти Шотландії.

Нагадаємо, матч Шотландія – Україна відбудеться у середу, 21 вересня, о 21:45 за київським часом.