Став відомий список гравців, що будуть захищати кольори національної команди.
Олександр Петраков, фото УАФ
05 вересня 2022, 12:22
Головний тренер збірної України Олександр Петраков оголосив список із 25-ти гравців, які отримали виклик на вересневі матчі Ліги націй.
Склад збірної України
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо» Київ), Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).
Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі — Динамо» Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (усі — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі — Динамо» Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1 Дніпро), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).
Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (СК Дніпро-1 Дніпро).
Зазначимо, що також став відомий резервний список гравців, куди потрапили Єгор Назарина та Едуард Сарапій.
Резерв: Артем Бєсєдін (Динамо Київ), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва — СК Дніпро-1 Дніпро), Єгор Назарина (Зоря Луганськ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Данило Ігнатенко (Бордо, Франція).
Нагадаємо, що збірна України проведе найближчий матч проти шотландців — 21 вересня у Глазго.