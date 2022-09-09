Україна

Рішення пов'язано з травмами Бущана і Шапаренка.

Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков прийняв рішення довикликати до збірної України на вересневі матчі Ліги націй трьох футболістів. Мова про голкіперів Анатолія Трубіна з Шахтаря та Євгена Волинця з Колоса, а також хавбека французького Бордо Данила Ігнатенка.

Зазначається, що дане рішення прийнято у зв'язку з травмами динамівців Георгія Бущана та Миколи Шапаренка, які ті отримали у матчі свого клубу проти Фенербахче.

Що цікаво, для 29-річного Волинця цей виклик до збірної є першим у житті.

Весь список Петракова тепер виглядає так:

Воротарі: Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Євген Волинець (Колос Ковалівка).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі — Динамо» Київ), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (усі — Шахтар Донецьк), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Тарас Качараба (Славія, Чехія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі — Шахтар Донецьк), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, (усі — Динамо» Київ), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн, ОАЕ), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Віктор Коваленко (Спеція, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (СК Дніпро-1).

Резерв: Артем Бєсєдін (Динамо Київ), Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій (обидва — СК Дніпро-1), Єгор Назарина (Зоря Луганськ), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Нагадаємо, у вересні головна команда країни проведе 3 матчі. Суперниками "синьо-жовтих" стануть Шотландія (21 і 27 вересня), Вірменія (24 вересня).