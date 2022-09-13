Динамо за підсумками останніх матчів втратило кількох провідних футболістів через травми.
Як повідомляє офіційний сайт київського клубу, голкіпер команди Шеоргій Бущан переніс операцію після пошкодження в матчі проти Фенербахче.

"У Георгія діагностували пошкодження заднього рогу раніше зшитого меніска. За прогнозами клубного медперсоналу, термін відновлення голкіпера після операції складе щонайменше один місяць", -йдеться у заяві клуба.

Також операцію переніс Владислав Кулач. Нагадаємо, у форварда було діагностовано перелом стопи.

Орієнтовний термін відновлення форварда – середина жовтня – перша половина листопада.

Нагадаємо, що Миколо Шапаренко вибув на шість місяців через розрив хрестів, який він отримав у матчі з Фенербахче.