Україна

Два гравці розпочали період відновлення.

Динамо за підсумками останніх матчів втратило кількох провідних футболістів через травми.

Як повідомляє офіційний сайт київського клубу, голкіпер команди Шеоргій Бущан переніс операцію після пошкодження в матчі проти Фенербахче.

"У Георгія діагностували пошкодження заднього рогу раніше зшитого меніска. За прогнозами клубного медперсоналу, термін відновлення голкіпера після операції складе щонайменше один місяць", -йдеться у заяві клуба.

Також операцію переніс Владислав Кулач. Нагадаємо, у форварда було діагностовано перелом стопи.

Орієнтовний термін відновлення форварда – середина жовтня – перша половина листопада.

Нагадаємо, що Миколо Шапаренко вибув на шість місяців через розрив хрестів, який він отримав у матчі з Фенербахче.