Два гравці розпочали період відновлення.
Георгій Бущан, фото Динамо
13 вересня 2022, 20:36
Динамо за підсумками останніх матчів втратило кількох провідних футболістів через травми.
Як повідомляє офіційний сайт київського клубу, голкіпер команди Шеоргій Бущан переніс операцію після пошкодження в матчі проти Фенербахче.
"У Георгія діагностували пошкодження заднього рогу раніше зшитого меніска. За прогнозами клубного медперсоналу, термін відновлення голкіпера після операції складе щонайменше один місяць", -йдеться у заяві клуба.
Також операцію переніс Владислав Кулач. Нагадаємо, у форварда було діагностовано перелом стопи.
Орієнтовний термін відновлення форварда – середина жовтня – перша половина листопада.
Нагадаємо, що Миколо Шапаренко вибув на шість місяців через розрив хрестів, який він отримав у матчі з Фенербахче.