Україна

Луганська команда проведе два контрольні матчі під час міжнародної паузи.

Сьогодні, 17 вересня, футболісти луганської Зорі зібралися після кількох вихідних. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Команда Патріка ван Леувена працюватиме в одно та дворазовому режимі.

Під час міжнародної паузи луганці проведуть два контрольні матчі з клубами УПЛ. Перша гра проти Олександрії відбудеться 21 вересня, а 25 вересня Зоря зіграє з Колосом.

Після чотирьох турів Зоря набрала дев'ять очок і посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ.