Україна

Новачок киян дав перший коментар щодо свого переходу.

Джастін Лонвейк відразу після переходу в Динамо розповів про очікування від нової команди, свого кумира та війну в Україні.

"Я дуже щасливий приєднатися до Динамо. Це великий крок для мене. З нетерпінням чекаю матчів у новій команді.

Було трохи несподівано, що трансфер відбувся під час сезону, адже літнє трансферне вікно вже було закрите у Данії та багатьох країнах. Але за кілька днів я почув про інтерес з боку Динамо. З тих пір я з хвилюючим нетерпінням чекав на те, аби цей трансфер здійснився".

"Що знаю про Динамо? Знаю, що це – найвеличніший клуб в Україні, виступи якого завжди транслюють по ТБ – у Лізі чемпіонів, Лізі Європи. Це клуб, який завжди виступає в єврокубках і має дуже і дуже велику історію, а також багато вболівальників.

Чи очікую я на роботу з Луческу? Звісно! Це тренер, який має чимало досягнень у футболі. Дійсно великий тренер. З нетерпінням чекаю початку роботи під його керівництвом.

Чому я граю на позиції вінгера, а не на рідній позиції (центр півзахисту)? Це сталося тому що у Віборзі не залишилося гравців із досвідом виступів на цій позиції. Тому мені довелося "закривати" цю позицію. Я — креативний півзахисник і міг зміщуватися з флангу в центр і грати у свою звичну гру.

Чи слідкував за новинами про війну? Так, коли почалася війна, це одразу стало великим шоком для всіх. У той момент я був у Данії, проте слідкував за новинами з нідерландських каналів. Про війну говорили всюди. Для всіх це стало великим шоком. Сподіваюся, що справи покращуватимуться, і в Україну повернеться мир.

Боявся переходити? Звісно, я про це думав. Так, я знаю, що ситуація в країні і зараз залишається важкою. Але я багато спілкувався з людьми, які знаходяться в Києві. На щастя, стан справ у столиці покращується".

"Мій кумир? З дитинства захоплювався грою Роналдіньо. З тих, хто грає зараз, це Поль Погба. Вони, як і я, півзахисники.

У Динамо хочу стати важливою частиною команди, приносити їй користь, зміцнити півзахист, забивати голи. Прогресувати, ставати краще із кожним днем і успішно завершити вже цей сезон", — наводить слова новачка офіційний сайт киян.

Цього сезону Лонвейк зіграв 9 матчів (2 голи, 1 асист) за Виборг у чемпіонаті та 6 ігор (1 асист) у кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, що сторони підписали контракт строком на п'ять років.