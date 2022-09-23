Україна

Обидва футболісти продовжать кар'єру у Першій лізі України.

Воротар Металіста 1925 Максим Коваленко та півзахисник Антоній Емере продовжать свою кар'єру у складі клубу Гірник-Спорт. Про це повідомляє прес-служба харків'ян.

Орендні угоди двох 20-річних футболістів розраховані до кінця першої половини цього сезону.

Минулого сезону Емере забив дев'ять голів та віддав п'ять гольових передач у складі юнацької команди харків'ян.

Коваленко провів один матч в УПЛ минулого сезону проти Дніпра-1 (1:2).

Після двох ігор Гірник-Спорт набрав одне очко і посідає сьоме місце у турнірній таблиці Першої ліги у групі Б.

Наступний матч Гірник-Спорт проведе проти Оболоні. Гра відбудеться завтра, 24 вересня.