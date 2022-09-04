Україна

До вашої уваги огляд матчу чемпіонату України.

У поєдинку третього туру української Прем'єр-ліги харківський Металіст 1925 року в домашньому протистоянні обіграв полтавську Ворсклу (3:2).

У складі переможців – команди Валерія Кривенцова – результативними ударами відзначилися Дмитренко та Борячук, який оформив дубль. У полтавців голи на рахунку Степанюка та Марлісона, який реалізував пенальті.

Огляд матчу

Металіст 1925 — Ворскла 3:2

Голи: Борячук, 54, 90+3, Дмитренко, 79 — Марлісон, 44 (пен.), Степанюк, 83



На 17-й хвилині Денис Олійник (Ворскла) не забив пенальті (воротар).

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус (Рудавський, 81) — Мартинюк — Бичек (Дмитренко, 70), Габелок, Кравченко (Чирук, 70), Ременюк — Борячук.



Ворскла: Різник — Пердута, Челядін, Зайков, Мельничук (Крупський, 72) — Скляр, Толі (А. Кравчук, 67), Олійник — Степанюк, Марлісон, Сефері.



Попередження: Курило — Скляр, Челядін