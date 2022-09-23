Україна

Новачок "гірників" дав інтерв'ю клубній пресслужбі.

Новачок Шахтаря Єгор Назарина прокоментував свій перехід до клубу, розказав, під яким ігровим номером буде грати та висловився щодо результатів "помаранчево-чорних" на старті сезону.

"Для мене велика честь і гордість стати частиною такого великого клубу, як Шахтар. Я гадаю, кожен молодий футболіст України мріє потрапити до Шахтаря, і я радію, що все так закінчилося.

Я дивився всі матчі Шахтаря, перед початком сезону багато хто говорив, що без бразильців команда буде не тією, однак ми бачимо, що результат є як у чемпіонаті, так і в Лізі чемпіонів. Приємно приєднатися до такої команди, і я також віддаватиму всі сили заради нових перемог Шахтаря.

З тренером ще не спілкувався, але була розмова з Дарійо Срною. Ми приємно поспілкувалися, Дарійо привітав мене з тим, що я став частиною команди, й сказав, що радий мене бачити в сім'ї Шахтаря.

Я обрав 29-й ігровий номер. Це той самий номер, під яким я грав у Зорі. Вирішив нічого не змінювати, добре, що він виявився вільним.

З нетерпінням чекаю зустрічі з уболівальниками Шахтаря і свого дебюту. Хочу попросити, щоб вони продовжували підтримувати команду, як це завжди робили раніше. Я добре пам'ятаю, що в матчах із Шахтарем завжди було важко, адже була гарна підтримка, це відчувалося. У такий час хотілося б усім побажати мирного неба над головою, сподіваюся, що невдовзі ми всі разом побачимось на українській Донбас Арені", — цитує Назарину офіційний сайт "гірників".

У поточній кампанії Назарина провів усі шість поєдинків Зорі в УПЛ, а також він був капітаном команди у Лізі конференцій.