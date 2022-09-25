Україна

Дивіться огляд товариської гри на Football.ua.

Донецький Шахтар напередодні вирішив не гаяти дарма коштовний час перерви на міжнародні баталії, провівши контрольний поєдинок проти польського клубу Радомяк, який очолює колишній півзахисник "гірників" Маріуш Левандовські.

Вирішальним у дуелі став другий тайм, під час якого Ігор Йовичевич добряче оновив склад молодими виконавцями, які в підсумку не впорались із тиском більш досвідчених опонентів.

Огляд матчу:

Радомяк — Шахтар 2:0

Голи: Селе, 51, Мачадо, 90+

Шахтар: Пятов (Шевченко, 46), Лукас Тейлор (Дрозд, 46), Конопля (Роспутько, 46), Козік (Янович, 79), Фарина (Булеза, 62), Швед (Пушкарьов, 25), Джурасек (Савченко, 62), Сігеєв (Хромей, 62), Топалов (Лосенко, 62), Петряк (Ющенко, 62), Кулаков (Погорілий, 46).