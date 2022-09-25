Україна

Коуч Львова — про звитягу над Минаєм.

Головний тренер Львова Олег Дулуб прокоментував перемогу над Минаєм (1:0) в перенесеному матчі першого туру УПЛ.

- Дуже нервова та важка перемога для нас. Перш за все, тому що вона є першою. По-друге, що грали з видаленням.

- Львів – незручний суперник для багатьох клубів УПЛ. Чому?

- Завдяки роздягальні. Футболісти живуть як одна сім'я і грають як одна сім'я.

Що стосується планів, то мусимо вирішити, хто з гравців буде готовий до наступного туру проти Дніпра-1. Маємо декілька пошкоджень і футболіста з дискваліфікацією через вилучення. Мінус 3-4 гравці, — сказав Дулуб.

Огляд матчу читайте на Football.ua.