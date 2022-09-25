Ліга націй

Коментар Олександра Зубкова після матчу Ліги націй.

Півзахисник збірної України Олександр Зубков прокоментував перемогу над Вірменією (5:0) у Лізі націй.

"Це був для мене дебютний гол в офіційній грі за збірну України. Я також пам'ятаю, що забивав Північній Ірландії в товариському поєдинку. Сьогодні ж ми продемонстрували хороший футбол. У першому таймі ми дещо придивлялися один до одного. Останній матч Вірменія грала в п'ять захисників, а на цей поєдинок вийшла із чотирма гравцями лінії оборони. Тому десь задовго розбиралися, як із ними грати. Добре, що вдалося забити першими, й уже після перерви було легше.

Якщо брати всі наші м'ячі, забиті сьогодні, то в декількох випадках їм передували дуже гарні комбінації. Особливо хороша комбінаційна гра була перед четвертим голом. Вирішальними в матчі з Вірменією, на мою думку, був другий м'яч, а також вдалі заміни, які підсилили нашу гру. Виграти у вірмен було дуже важливо. Мало того — треба було виграти впевнено, щоб реабілітуватися після минулого поєдинку, із Шотландією. Тому тепер із гарним настроєм будемо готуватися до нової зустрічі із цією командою. Це буде найважливіша гра в цьому турнірі.

Я почуваюся добре, відіграв близько 70 хвилин. Зараз мої фізичні кондиції на належному рівні", — сказав Олександр Зубков в інтерв'ю УАФ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Вірменія — Україна ви можете на Football.ua.