Україна

Володимир Шаран підбив підсумки матчу проти Львова.

Головний тренер Миная Володимир Шаран висловився після матчу зі Львовом в УПЛ, в якому його команда поступилася – 0:1.

- Зламалась лінія, яка повинна була знаходитись при штрафному. Я хотів підсилити атакувальну ланку, випустивши Селезньова і Колесника, щоб грати у два нападники. Також флангового Рогозинського, щоб він міг віддавати свої хороші передачі. Але, на превеликий жаль, жодної передачі ми не побачили. Паламар теж зіграв набагато нижче своїх можливостей.

Звичайно, хочеться підсилення, але тренер приймає рішення та відповідає за результат.

- Кулієв повертається у збірну?

- Так, він їде у збірну та готується до матчу-відповіді проти Словаччини.

Багато причин було. Хотів, щоб хлопці відпочили, дав 4, а не 3 дні, бо добиратися важко. Ну нічого, руки не опускаємо, боротимемося далі, — сказав Шаран.

Огляд матчу читайте на Football.ua.