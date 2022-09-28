Україна

Харківська команда продовжує підсилюватися.

Харківський Металіст 1925 оголосив про трансфер 18-річного бразильського півзахисника Ігора Ногейри. Раніше лівий хавбек виступав за юнацьку та молодіжну команди клубу Америка Мінейро.

Ігор обрав у команді Валерія Кривенцова номер 33, під яким у минулому сезоні у складі "жовто-синіх" виступав інший бразилець Марлісон, який зараз виступає у полтавській Ворсклі.

Про термін дії контракту з Ногейрою наразі не повідомляється.

Нагадаємо, раніше слобожанці підсилилися співвітчизником Ігора — Венделом, який до того виступав за Вовчанськ.

Юнацьку команду Металіста 1925 нещодавно очолив колишній гравець клубу Едмар, який вже встиг розповісти про свої плани на новій посаді.