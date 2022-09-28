Україна

Український футбольний агент відреагував на слова гендиректора Шахтаря на адресу ФІФА.

Напередодні гендиректор донецького Шахтаря Сергій Палкін засудив ФІФА та заявив, що ця футбольна організація "діє майже як монополіст".

Футбольний агент Олександр Панков прокоментував ці слова функціонера "гірників".

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"Палкін про монополію заговорив. Сергію Анатолійовичу, неприємно з монополією боротися?

Сергію, за стіл ти теж сідаєш тільки з двома людьми. Один – легенда клубу та колишній капітан. Другий – контролює 95% футболістів твого клубу.

Тож ти найкраще знаєш про монополію. Ти такий самий, як ФІФА", — написав Панков у своєму Instagram.