Український футбольний агент відреагував на слова гендиректора Шахтаря на адресу ФІФА.
Олександр Панков, instagram.com/pankov_agent
28 вересня 2022, 19:26
Напередодні гендиректор донецького Шахтаря Сергій Палкін засудив ФІФА та заявив, що ця футбольна організація "діє майже як монополіст".
Футбольний агент Олександр Панков прокоментував ці слова функціонера "гірників".
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"Палкін про монополію заговорив. Сергію Анатолійовичу, неприємно з монополією боротися?
Сергію, за стіл ти теж сідаєш тільки з двома людьми. Один – легенда клубу та колишній капітан. Другий – контролює 95% футболістів твого клубу.
Тож ти найкраще знаєш про монополію. Ти такий самий, як ФІФА", — написав Панков у своєму Instagram.