Напередодні гендиректор донецького Шахтаря Сергій Палкін засудив ФІФА та заявив, що ця футбольна організація "діє майже як монополіст".

Футбольний агент Олександр Панков прокоментував ці слова функціонера "гірників".

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"Палкін про монополію заговорив. Сергію Анатолійовичу, неприємно з монополією боротися?

Сергію, за стіл ти теж сідаєш тільки з двома людьми. Один – легенда клубу та колишній капітан. Другий – контролює 95% футболістів твого клубу.

Тож ти найкраще знаєш про монополію. Ти такий самий, як ФІФА", — написав Панков у своєму Instagram.

 