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Сергій Палкін вважає, що ФІФА занадто лояльно ставиться до країни, яка нахабно вторглася в Україну.

Гендиректор донецького Шахтаря Сергій Палкін засудив ФІФА, яка у свій час дозволила росії провести чемпіонат світу. Вже на той час країна-агресор анексувала Крим та окупувала частину Донбасу, але керівники ФІФА не стали запроваджувати жодних санкцій. Саме цей факт, на думку Палкіна, розв'язав руки путіну та допоміг кривавому диктатору відчувати безкарність.

"Всі повинні були звернути увагу на те, що відбувається, і всі мовчали. Ви бачите, що сталося далі, і стає зрозуміло, що 2018 рік був великою, великою помилкою. Путін робив усе це в Криму і чекав на реакцію європейських організацій, але реакції (великої) не було.

Це одна з причин того, що сталося 24 лютого, коли вони вторглися в Україну. Це пов’язані історії. Якби в 2014 році була сильна реакція з боку всього Європейського Союзу, таких організацій, як ФІФА, з усього світу, можливо, ця війна ніколи б не відбулася. Але я кажу вам на 100%, коли ФІФА дозволила росії провести чемпіонат світу в 2018 році, путін відчув ще більшу безкарність і вважав, що його дії правильні, що він може робити все більше і більше кроків.

Як можна грати товариський матч з Іраном, коли Іран продає агресору ці безпілотники, які бомблять нашу територію, наших людей і наші будинки? Чому немає більше коментарів про цю історію?

Я не знаю, що ще потрібно зробити росії, щоб ФІФА відреагувала належним чином. Весь світ повинен сказати ФІФА: Давайте, хлопці, давайте щось змінимо".

ФІФА діє майже як монополіст. Ви не знайдете жодної людини, яка за щось відповідає. Ви не можете знайти людину, яка могла б вам відповісти. Ми не можемо знайти людину, яка могла б сісти з нами і сказати:

"Добре, у вас є проблеми, сядьмо разом, вирішимо це і це". ФІФА потребує певних реформ, тому що те, що зараз відбувається, їхня реакція на війну, це неправильний спосіб, як ця глобальна організація повинна діяти".

Палкін побоюється, що якщо росію не виженуть з ФІФА, то держава-агресор зрештою відновить свою владу у світовому футболі.

"Відсторонення рф від чемпіонату світу з футболу — це лише тимчасовий акт", — каже Палкін. "Проте якби вони, наприклад, вигнали б її з ФІФА, то це було б рішенням, яке реально допоможе Україні. Тому що нам потрібно воювати на всіх напрямках, а не тільки солдатам на полі бою. Це було рішення, якого ми очікували від ФІФА. Але, як відомо, рішення немає", — підсумував гендиректор Шахтаря.

Повне інтерв'ю Сергія Палкіна виданню The Athletic можна прочитати за посиланням.