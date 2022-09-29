Україна 29 вересня 2022, 09:55 Шахтар повернувся до України після майже двотижневого перебування в Польщі "Гірники" відправились у Львів. Ігор Йовічевіч, офіційний сайт Шахтаря 29 вересня 2022, 09:55 28 вересня футболісти й тренерський штаб донецького Шахтаря повернулися до Львова після двотижневого перебування у Польщі. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу. "Гірники" продовжать готуватися до чергового матчу чемпіонату України. Сьогодні до колективу Ігора Йовічевіча мають приєднатися збірники. 1 жовтня в поєдинку 5-го туру УПЛ Шахтар зустрінеться з харківським Металістом. Матч відбудеться на Арені Львів і розпочнеться о 17:00. Слідкувати за поєдинком Шахтар — Металіст можна в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua. Команди Шахтар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте