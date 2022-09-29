"Кажани" посилюють воротарську позицію.
Яго Еррерін, офіційний сайт Валенсії
29 вересня 2022, 09:30
Валенсія підписала контракт із голкіпером Яго Ерреріном до кінця сезону. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.
34-річний воротар перейшов до табору іспанського клубу після того, як залишив Аль-Раїд.
Раніше Еррерін виступав за Басконію, Баракальдо, Атлетік Більбао, Атлетіко Мадрид Б, Нумансію та Леганес.
Нагадаємо, нещодавно Валенсія продовжила контракт основного кіпера Георгія Мамардашвілі.