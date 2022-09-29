Іспанія

"Кажани" посилюють воротарську позицію.

Валенсія підписала контракт із голкіпером Яго Ерреріном до кінця сезону. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

34-річний воротар перейшов до табору іспанського клубу після того, як залишив Аль-Раїд.

Раніше Еррерін виступав за Басконію, Баракальдо, Атлетік Більбао, Атлетіко Мадрид Б, Нумансію та Леганес.

Нагадаємо, нещодавно Валенсія продовжила контракт основного кіпера Георгія Мамардашвілі.