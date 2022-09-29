Україна

Півзахисник отримав нагороду.

Віталій Буяльський став найкращим гравцем Динамо Київ за підсумками минулого місяця, повідомляє офіційний сайт киян.

В боротьбі за нагороду лідер команди обійшов п'ятьох конкурентів: Владислава Дубінчака, Іллю Забарного, Сергія Сидорчука та Віктора Циганкова.

"В опитуванні взяли участь понад 3,5 тисячі вболівальників. У підсумку майже половину голосів (47%) респонденти віддали Віталію Буяльському. 28% набрав Віктор Циганков, 12% Владислав Дубінчак", — йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що раніше Буяльський увійшов до топ-10 гравців Динамо Київ за кількістю єврокубкових матчів.