Україна

Лазарет київського клубу стає дедалі меншим.

Київське Динамо повідомило про повернення до загальної групи голкіпера Руслана Нещерета, центрального захисника Дениса Попова та центрального нападника Владислава Кулача. Усі троє футболістів у середу вже займалися без будь-яких обмежень.

Кияни зазначають, що Нещерет на початку вересня вдруге за рік зламав ніс, Попов у серпневому матчі з Дніпром-1 отримав травму плеча, а Кулач не грав в офіційних поєдинках із грудня минулого року.

Останнє тренування столичного клубу пройшло у Львові, де команда Мірчі Луческу наразі проводить підготовку до майбутніх матчів чемпіонату України та Ліги Європи.

У неділю, 2 жовтня, о 13:00, "біло-сині" у рамках п'ятого туру УПЛ зіграють проти Минаю в однойменному закарпатському селі.

Нагадаємо, днями основна команда Динамо розгромила юнацький склад у матчі з покером Дениса Гармаша.