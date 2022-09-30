Україна

Вінгер набрав найбільшу кількість голосів.

Донецький Шахтар назвав найкращого гравця у вересні. Їм став вінгер Михайло Мудрик за версією фанатів.

Талановитий футболіст набрав абсолютну більшість голосів — 75 відсотків. Опередив українець Тараса Степаненка, Мар’яна Шведа та Миколу Матвієнка.

У вересні на рахунку Михайла Мудрика три зіграних поєдинки, у яких забив два голи та віддав три асисти.

Раніше Мудрик розповів про свій улюблений ігровий стиль, а також тим, ким він надихається у футболі.