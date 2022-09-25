Україна

Михайло Мудрик розповів про свій стиль на футбольному полі.

Вінгер донецького Шахтаря та збірної України Михайло Мудрик розповів про свій улюблений ігровий стиль, а також тим, ким він надихається у футболі.

"Мені комфортніше, коли граю біля бокової лінії, де я можу показати весь свій потенціал при грі віч-на-віч. На фланзі у мене більше місця для руху вперед, і я можу створити набагато більше моментів, коли граю саме там. У середині більше гравців, але якщо потрібно, то зіграю і там.

Кріштіану Роналду надихає мене самовіддачею та вірою в себе. Мені подобається його стиль гри. Я відчуваю себе на полі так, як і він — вінгером.

Мені потрібно більше часу, щоб змінити свою позицію з 11 чи 7 на 9. Згодом це можливо”, — наводить слова Мудрика The Times.

Раніше стало відомо, скільки Шахтар просить за Мудрика в англійських клубів.