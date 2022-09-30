Україна

Футболісти Леоніда Кучука здійснили подвійний камбек за ходом гри.

Навіть у надзвичайно складних для країни умовах війни можна сподіватись на невеличке диво, накшталт довгоочікуваного відкриття реконструйованого рівненського стадіону Авангард, куди давно марив повернутись заради проведення домашніх протистоянь місцевий Верес. Першим суперником команди Юрія Вірта на оновленій арені в рамках п’ятого туру української Прем’єр-ліги став львівський Рух, який на старті нового сезону переживав далеко не найкращі часи.

Футболісти Леоніда Кучука програли три стартові тури в баталіях проти харківського Металіста (1:2), ковалівського Колосу (0:2) та донецького Шахтаря (0:1), і ніхто вже від них нічого не чекав у протистоянні проти луганської Зорі. Однак "жовто-чорні" в підсумку дали такого бою одному з наших колишніх представників на міжнародній арені (3:1), що миттю знову опинились вище за київське Динамо в турнірній таблиці, посідаючи 11 сходинку.

У той самий час Верес був безапеляційним фаворитом домашньої зустрічі, яка мала для нього неабияке символічне значення. Усього чотири забитих м’ячі за трьох пропущених — показники відверто невражаючі, однак навіть із таким доробком у підсумку можна було розраховувати на п’яту сходинку, бо скромна результативність у підсумку дала команді три перемоги на старті сезону. Лишень дніпровський Дніпро-1 зумів зупинити футболістів Юрія Вірта (0:2), проте після того вони в фірмовому стилі одразу ж відігрались на криворізькому Кривбасі (1:0).

Урочисту подію з відкриття оновленої арени, на жаль, довелось трохи відкласти за часом початку, бо над Рівним пролунав сигнал "Повітряна тривога", через що стартовий на свисток довелось чекати на півгодини більше запланованого. Однак, коли команди все ж таки вийшли на футбольне поле заради безпосередньої участі в спортивній події, ми побачили доволі млявий осінній футбол. І якби в ньому не було забитих м’ячів, телеглядачі навряд чи би залишились задоволеними від побаченого.

Верес мав невеличку перевагу за контролем м’яча на перших хвилинах, тож не дивно, що саме команді Вірта вдалось зрештою відкрити рахунок. Молодий центр захисту Руха на дев’ятій хвилині просто не виявив бажання супроводжувати Дахновського всередині свого штрафного під час подачі Гагуна з правого флангу, тож півзахисник Вереса мав можливість зробити два дотики для вирішального пострілу в дальній кут.

"Червоно-чорні" й надалі намагались утримувати за собою контроль над грою, проте за повільним пересуванням уширш власному фронту атак не переховувалось жодного бажання грати на загострення. Руху за таких умов вистачило лишень удалої стінки між Бойчуком та Климчуком із виходом останнього на ударну позицію в центрі штрафного, після чого Когут врятував від першого пострілу суперника, однак відскок від його рук залишив Таллеса фактично перед порожніми воротами.

Утім, "жовто-чорним" не вдалось як слід відсвяткувати власний успіх, бо вже за п’ять хвилин Паьків мав виймати м’яч із власних воріт за умов жахливої помилки, якої від до цього власне й припустився. Подача зі штрафного на лівому фланзі від Кльоца для голкіпера мала б стати комфортною для перехоплення, проте для цього потрібно було б спочатку правильно обрати позицію, чого досвідчений виконавець зробити не зміг. Як підсумок, м’яч пролетів на Юрієм, якому те й залишалось робити, що плеснути в долоні. Уже незабаром перевага Вереса могла збільшитись ще раз, однак цього разу Паньків вистояв під час завершення на дальній стійці подачі з правого флангу у виконання Дахновського.

Після першої половини гри можна було констатувати, що господарі більше створювали гольових нагод, проте гра при цьому фактично не набирала обертів. Тож геть не дивно, що навіть незначна спроба Руху вийти в атаку після завершення перерви одразу ж призвела команду Кучука до великого успіху біля чужих воріт. І знову Таллес, проте цього разу бразилець подачею зі штрафного з правого флангу знайшов голову Дідика.

Цікавою відмінністю цього матчу стало те, що команда так і не вдалось його розгойдати. Місцями Рух виходив до атаки, місцями це робили суперники, але жодних акцентів ніхто не квапився розставляти. Зрештою, епізод із боротьбою між Паньківим, Ляхом та Сергійчуком під завершення зустрічі біля штрафного гостей був гучним лишень тому, що окрім нього в ці хвилини більше нічого й не відбувалось. А фол гравця Вереса в атаці, як бачиться, усе ж таки мав місце.

У наступному турі рівненський Верес на власному полі прийматиме харківський Металіст, а львівський Рух проведе номінально гостьову зустріч проти київського Динамо.Верес — Рух 2:2Дахновський, 9, Кльоц, 31 — Таллес, 26, Дідик, 54Когут — Гагун, Мірошник, Вовченко, Квасний — Кльоц, Кучеров — Дахновський (В. Шарай, 83), Лебеденко (М. Шестаков, 83), Г. Пасіч (Роман, 72) — Гайдучик (Сергійчук, 68).Паньків — Роман, Дідик, Слюсар, Лях — Федорчук, Сапуга — Соломон-Отабор (Руніч, 75), Таллес (Притула, 87), Б. Бойчук (Карабін, 83) — Климчук.Попередження: Гагун, Дахновський, В. Шарай — Климчук, Слюсар, Лях, Роман, Соломон-Отабор