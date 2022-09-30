Коментар Леоніда Кучука після матчу УПЛ.
Леонід Кучук, офіційний сайт Руху
30 вересня 2022, 20:59
Головний тренер Руху Леонід Кучук поділився думкою після нічиєї з Вересом в УПЛ (2:2).
"Грати у футбол під час війни – це незвично. Сьогодні було все: новий стадіон, його відкриття, бомбосховище. Хочу подякувати господарям поля, керівникам УАФ, які були присутні на грі, та усім гравцям. І окремо хочу подякувати ЗСУ за можливість грати сьогодні. Поєдинок був дуже бойовим та непростим для обох команд. Тому ще раз хочу подякувати всім.
У нас дуже молода команда, сьогодні на полі було 8 футболістів, які у минулому або нинішньому сезоні грають за U-19. Я хочу подякувати молодим футболістам за їх впевнену гру проти одного з лідерів чемпіонату. Так, були помилки, але ми дуже добре виглядали у матчі з Вересом. У рівнян дуже бойова команда. На цьому стадіоні будь-якому колективу буде дуже важко грати", — цитує коуча офіційний сайт Руху.
У наступному турі рівненський Верес на власному полі прийматиме харківський Металіст, а львівський Рух проведе номінально гостьову зустріч проти київського Динамо.