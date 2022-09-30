Україна

Тренер харків'ян дав коментар після матчу УПЛ.

Головний тренер Металіста 1925 року Валерій Кривенцов висловився після перемоги своєї команди в матчі УПЛ проти Колоса.

"Сьогодні здобули дуже важливу для нас перемогу. Гру можна розділити на дві частини, перша до 23-ї хвилини, ми демонстрували дуже гарний комбінаційний футбол, мали перевагу та забили гол. Після чого півтори тайми якісно захищались та заслужили цю перемогу. Я дуже задоволений, ставленням хлопців до гри.



Ми награєм усі варіанти. Гру у повних складах, з дев'ятьма польовими і навіть з вісьмома. Хлопці знають свої маневри, з другої частин другого тайму ми перебудувались і все вийшло так, як ми хотіли.



Колос був лідером чемпіонату? Ми намагаємось на всі наші матчі виходити з однією метою — здобути перемогу. Сьогодні виходили на гру проти рівного нам суперника", — наводить слова Кривенцов офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу чемпіонату України між Металістом 1925 та Колосом.