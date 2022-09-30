Україна

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

Металіст 1925 року в рамках поєдинку п'ятого туру чемпіонату України грав проти Колоса, який лідирував у поточному розіграші УПЛ.

Харків'яни змогли здобути переможний результат з рахунком 2:0, незважаючи на те, що з середини першого тайму грали у меншості.

Огляд матчу:

Металіст 1925 — Колос 2:0

Голи: Мартинюк, 10 (пен), Русин, 30.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Мартинюк, Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк — Борячук.

Колос: Волинець — Чорноморець, Чоботенко, Новак, Золотов — Оріховський, Мілько, Мякушко, Ісаєнко, Болбат — Безбородько.