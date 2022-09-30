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Металіст 1925 - Колос, фото
30 вересня 2022, 21:59
Металіст 1925 року в рамках поєдинку п'ятого туру чемпіонату України грав проти Колоса, який лідирував у поточному розіграші УПЛ.
Харків'яни змогли здобути переможний результат з рахунком 2:0, незважаючи на те, що з середини першого тайму грали у меншості.
Огляд матчу:
Металіст 1925 — Колос 2:0
Голи: Мартинюк, 10 (пен), Русин, 30.
Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Мартинюк, Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк — Борячук.
Колос: Волинець — Чорноморець, Чоботенко, Новак, Золотов — Оріховський, Мілько, Мякушко, Ісаєнко, Болбат — Безбородько.