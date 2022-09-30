Україна

Лідер чемпіонату вперше поступився.

У п'ятому турі УПЛ Металіст 1925 зустрічався з лідером чемпіонату Колосом.

З 24-ої хвилини харків'яни грали в меншості після видалення Капінуса, але при цьому вже вели в рахунку. На 10-ій хвилині з пенальті відзначився Мартинюк. Одинадцятиметровий арбітр поставив за фол останньої надії Капінуса на Болбаті. 1:0.

Вдруге М25 відзначилися на 30-ій хвилині. Габелок подав з кута поля, Борячук виграв верхову боротьбу, м'яч вдарився об голову Мілька та ідеально приземлився на ногу Русину. Ярослав добив сферу з метра у порожній кут. 2:0.

Перемога стала для Металіста 1925 другою в сезоні та дозволила піднятись на шосте місце. Колос на другій сходинці, для підопічних Вишняка це перша поразка в сезоні.

В наступному турі Колос зіграє з Інгульцем, а Металіст 1925 з Олександрією.

Металіст 1925 — Колос 2:0

Голи: Мартинюк, 10 (пен), Русин, 30.

Металіст 1925: Мозіль — Жичиков, Безуглий, Курило, Капінус — Мартинюк, Русин, Габелок, Кравченко, Ременюк — Борячук.

Колос: Волинець — Чорноморець, Чоботенко, Новак, Золотов — Оріховський, Мілько, Мякушко, Ісаєнко, Болбат — Безбородько.

Попередження: Борячук, 21, Мартинюк, 42, Бічек, 77 – Оріховський, 10, Чоботенко, 85.

Вилучення: Капінус, 24.