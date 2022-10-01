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Керманич Колоса підбив підсумки невдалої гри проти Металіста 1925.

Напередодні ковалівський Колос примудрився поступитись харківському Металісту 1925 у рамках п’ятого туру української Прем’єр-ліги, граючи при цьому з перевагою за кількістю футболістів (0:2).

Металіст 1925 — Колос 2:0 Відео голів та огляд матчу

Головний тренер "чорно-білих" Ярослав Вишняк після фінального свистка прокоментував невдачу його команди, яка до того ж супроводжувалась утратою нею першої сходинки турнірної таблиці.

"Вийшло два різних тайми, я думаю всі це бачили. Перший тайм ми провалили, можна так сказати. Можливо, ми ще залишились у такій легкій підготовці та ейфорії, що перебуваємо на першому місці після чотирьох турів і це цілком моя провина.

Я не зміг донести футболістам те, за рахунок чого ми добиваємось і добивались результату в попередніх іграх. І сьогодні ми не продемонстрували ті якості, які мали би показати.

Якщо деталізувати, то не могли правильно зустрічати суперників, не встигали за ними. Була наче якась повільна зйомка, жуйка, де ми просто погано ввійшли до гри. Знову ж таки, це — моя провина.

Металіст натомість зіграв у свою гру, ми до неї готувались. Суперник зміг зіграти так, як вважав за потрібне, а ми не змогли на це відповісти власними діями.

Після вилучення, ми не змогли зібратись та побудувати гру в атаці, бо ми виходили на поле з думками про гру на контратаках, ущільненні середини поля та заваді суперникам розганяти атаки.

Але ми пропустили швидкий м’яч, плани були зруйновані, але ті корективи, які ми внесли під час перерви, дозволили нам закрити суперників та атакувати. Інша справа — реалізація моментів. Прикро, що за півтори тайми ми не змогли забити, граючи при цьому в більшості.

Важко грати чемпіонат однією обоймою. У нас були 14 футболістів, які займались починаючи від 14 червня й при цьому не випадали через травми. Тому я вже бачив, що ці чотири тури ми грали десь через силу. Було помітно, що нам потрібна свіжа кров. Тим паче, що під час чемпіонату до нас долучились Безбородько та Чоботенко, а також вилікувався Смирний.

Склалась така ситуація, що гравці, які перебувають в обоймі, набрали форму та конкурують між собою. Хочеться ще більше збільшити конкуренцію, аби постійно була можливість підтримувати темп руху гравців на полі під час гри.

Я завжди даю можливість футболістам проявити себе та відчути частиною команди. Хто й як це робить — інша справа, за цим будемо слідкувати та робити висновки.

Ця павза в чемпіонаті не пішла нам на користь психологічно. Можливо, ми задовго були на першому місці. Багато розмов почали відбуватись, які взагалі для мене, як тренера, не зрозумілі. Але це календар — хтось здобуває очки, хтось їх утрачає. Але я кажу про те, що минуло тільки три тижні чемпіонату, а хтось уже: "Ой, перше місце, перше місце".

Але ж ми розуміємо, що по грі ми не переважали всіх аж на голову. Вигравали рівні матчі десь за рахунок характеру, десь — за рахунок гри в обороні", — заявив український фахівець.

У наступному турі ковалівський Колос зіграє домашній матч проти петровського Інгульця.