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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст та донецький Шахтар.

Харківський Металіст та донецький Шахтар завершуватимуть суботню програму п'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Олег Ратій, після поразки від ковалівського Колосу (0:1), вирішив залучити до стартового складу Пороха до центру захисту, тоді як Ралюченко зіграє ліворуч у трійці півзахисту, де також з'явиться Чайковський. Картушов та Коркішко складуть фланги атаки.

Ігор Йовічевіч, на тлі нічиєї проти шотландського Селтіка (1:1), використає з перших хвилин Коноплю та Михайліченка на флангах захисту, тоді як на вістря відправиться Сікан.

Металіст: Рибка — Романюк, Мизюк, Порох, Климечнук — Чайковський, Танковський, Ралюченко — Коркішко, Прядун, Картушов.

Запасні: Костик, Чідомере, Панасенко, Книш, Шамич, Шопін, Рязанцев, Підлепенець, Федорів.



Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан.

Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Швед, Джурасек, Топалов, Л. Тейлор, Очеретько, Назарина, Козік, Петряк.



Гра Металіст — Шахтар почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.