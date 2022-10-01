Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 5-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють харківський Металіст та донецький Шахтар.
Данило Сікан, фото ФК Шахтар Донецьк
01 жовтня 2022, 16:32
Харківський Металіст та донецький Шахтар завершуватимуть суботню програму п'ятого туру української Прем'єр-ліги.
Олег Ратій, після поразки від ковалівського Колосу (0:1), вирішив залучити до стартового складу Пороха до центру захисту, тоді як Ралюченко зіграє ліворуч у трійці півзахисту, де також з'явиться Чайковський. Картушов та Коркішко складуть фланги атаки.
Ігор Йовічевіч, на тлі нічиєї проти шотландського Селтіка (1:1), використає з перших хвилин Коноплю та Михайліченка на флангах захисту, тоді як на вістря відправиться Сікан.
Металіст: Рибка — Романюк, Мизюк, Порох, Климечнук — Чайковський, Танковський, Ралюченко — Коркішко, Прядун, Картушов.
Запасні: Костик, Чідомере, Панасенко, Книш, Шамич, Шопін, Рязанцев, Підлепенець, Федорів.
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан.
Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Швед, Джурасек, Топалов, Л. Тейлор, Очеретько, Назарина, Козік, Петряк.
Гра Металіст — Шахтар почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.